Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Amatör Spor Haftası" kapsamında düzenlenen turnuvaya, ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ile ilçe halkı arasında kurulan 17 takım katılıyor.

İlbey, ilçe merkezindeki ara yollarda kilit taş parke çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ulaşımda sıkıntıların yaşandığı Yenikarahisar Mahallesi yolunun 7 kilometrelik kısmında sathi kaplama, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin 200 metrelik kısmında ise sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten İlbey, "Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerimizin yolları güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bozuk yollar sathi kaplama ve asfalt ile yenileniyor.

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