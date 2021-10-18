Sivas'tan kısa kısa - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde "Arı Sütü ve Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu" düzenlendi.

Zara Bal Üreticiler Birliği tarafından gerçekleştirilen "Kovanım Gençleşsin, Balım Bereketlensin Projesi" kapsamında Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan 55 arıcı adayına, ana arının önemi, ana arı yüksüğü, koloni varlığının devamı için yapılması gereken işlemler, bakım ve besleme, arı sütü üretimi, ana arı yetiştiriciliği, strafor kovanlarda ana arı üretimi konularında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş tarafından eğitim verildi.

Proje kapsamında arıcılara da 4 bin 700 adet ana arı yetiştirme kovanı dağıtıldı. Kursu tamamlayan 55 arıcı ise lisanslı ana arı yetiştiriciliği yapacak.

Zara'ya güreş eğitim merkezi ve antrenman salonu yapılıyor

İlçe merkezinde yapılan yatırımları ziyaret eden AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen güreş eğitim merkezi ve antrenman salonu inşaatı şantiyesini gezdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okur, tesis inşaatının kasım ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.