Sivas Valisi Ayhan, SYDV müdürleriyle il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkez ve 16 ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'ın da katıldığı toplantıda, vakfın sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemler ile yardım hizmetleri hakkında değerlendirmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, SYDV'lerin önemli bir misyon üstlendiğini belirten Vali Ayhan, "Devletimiz sosyal devlet ilkesiyle kurulmuş, Anayasa'da tanımı yapılırken sosyal devlet olduğu belirtilmiş. Toplumumuzda varlıklısı da yoksulu da hepsi var. Devlete düşen görev de acil ihtiyaçları karşılayabilmek. SYDV'ler ve mütevelli heyetlerinin görevi de devletimizin göndermiş olduğu imkanları en adil şekilde paylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, toplantının sonunda vakıf müdürlerine teşekkür ederek özveriyle çalışmaya devam etmelerini istedi.