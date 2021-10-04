Üye Girişi
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret

04.10.2021 12:26
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverler Hatice Alkan ve Zeliha Özcan'ı ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverler Hatice Alkan ve Zeliha Özcan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kiraladığı evde 90 kediye bakan Hatice Alkan ile kiraladığı evde köpeklerin bakımını yapan Zeliha Özcan'a ziyarette bulundu.

Gönüllü olarak hayvanların bakımını yapan Alkan ve Özcan'ı tebrik eden Ayhan, "Sivas'ımızda kedi evleri var, kedi evlerinden birini ziyaret ettik. Gönüllü kardeşlerimizi tebrik etmek, takdir etmek için bir araya geldik. İlimizde 4 adet kedi evi var. Bu arkadaşlarımıza da nasıl destek olabiliriz, nasıl yardımcı oluruz, belediyemizde nasıl bir çalışma yapabiliriz bunu istişare etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kedi evine yönelik çalışmanın belediye tarafından başlatıldığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Memleket sevgisi sadece toprağı sevmekle değil böceğiyle, bitkisiyle, hayvanı ile sevmektir. Bizim kültürümüzün, medeniyetimizin özü de bu. Bu arkadaşlarımız gönüllü görev üstlenmişler ama arkadaşlarımızın yaptığı görevden komşuları da ister istemez biraz rahatsızlık duymuş onları da anlıyorum. Onlara da bir çağrımız var diyoruz ki her vatandaşımızın bir hayvanı, bir canlıyı sahiplendirirse evinde, bahçesinde muhafaza ederse kesinlikle bu tür kanunlara da bu tür projelere de ihtiyaç olmaz. Devletimizin bu konuda hassasiyeti var. Hayvanlarla ilgili gerekli koruma, muhafaza etme, klinik hizmetleri gibi ihtiyaçları giderme konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Belediyemizin de bu konuda hassasiyeti var. İnşallah bu kedi evi ile Sivas'ımıza yakışır bir kedi evi barınağı oluşturulacak. Hanımları tebrik ediyor, örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret

Salih Ayhan, 4 Ekim, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi 12:30 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti 12:03 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 11:54 Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti 11:52 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor

Son Dakika Haberleri
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
12:02 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
12:01 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
11:51 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
Yeni keşif Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı         
12:32
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı         
12:02
Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti         
11:53
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 12:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Salih Ayhan'dan hayvanseverlere ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement