Üye Girişi
SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

18.10.2021 14:33

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Mevlana Celalettin Rumi bulvarında meydana geldi. Garip Karaduman yönetimindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Leyla (25) ve Feride Yeşiltaş'a (51) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinse sevk ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Garip Karaduman ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Siverek, Tragger, mevlana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı 15:28 Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 15:22 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı 14:33 Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon 14:24 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek 14:19 Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
15:26 İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi
15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
15:21 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
15:07 Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün
14:50 Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma
14:23 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
14:22 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum         
15:38
5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı         
15:30
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün         
15:07
Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma         
14:51
Yüksek doz eroinden fenalaşan Ecem'e limon suyu enjekte eden zanlı, 5 yıl ceza aldı Yüksek doz eroinden fenalaşan Ecem'e limon suyu enjekte eden zanlı, 5 yıl ceza aldı         
14:30
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
14:23
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi         
12:36
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 15:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement