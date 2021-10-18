SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Mevlana Celalettin Rumi bulvarında meydana geldi. Garip Karaduman yönetimindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Leyla (25) ve Feride Yeşiltaş'a (51) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinse sevk ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Garip Karaduman ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.