Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Osman B. yönetimindeki 56 AT 675 Plakalı Fiat araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek, devrildi. Araçta bulunan Necmettin B. Halime B. Osman B. Gülsüm G ve Nurullah G. Yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaza ağır yaralanan Necmettin Borak Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.