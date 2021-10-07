Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iş yerinden öğle molasına çıktığı sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç (32) yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iş yerinden öğle molasına çıktığı sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç (32) yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi'nde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç'a, öğle molasına çıktığı sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kılıç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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