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Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi - Son Dakika

Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi

31.10.2021 18:06

Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi İzmir zabıtasından "kısa mesafe" denetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcuların "kısa mesafe" şikayetlerini dikkate alarak kentte hizmet veren taksicilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi

İzmir zabıtasından "kısa mesafe" denetimi

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcuların "kısa mesafe" şikayetlerini dikkate alarak kentte hizmet veren taksicilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sivil ekipler yolcu gibi taksilere binerken, gidecekleri mesafe kısa olduğu gerekçesiyle yolcu almayan taksi şoförlerine para ceza kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi, kesintisiz ve güvenli trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, ticari taksilerin "kısa mesafe" diyerek yolcu almadığına dair şikayetler üzerine harekete geçti. Sivil zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarında yolcu gibi bindikleri taksicilerden kendilerini kısa mesafeye götürmelerini istedi. Kısa mesafe gitmeyerek yolcuları mağdur eden taksi şoförlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından belirlenen 427 liralık para cezası uygulandı.

"Kısa mesafe de olsa götürmek zorunda"

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, sivil ekipler tarafından sürdürdükleri denetimlerde kimi şoförlerin kısa mesafe itirazı ile karşılaştıklarını söyledi. Toprakdeviren, "Taksi şoförleri kısa mesafe bile olsa yolcuları mağdur edemez. Gidecekleri mesafe 3 kilometre, 1 kilometre, hatta 500 metre bile olabilir. Yolcuyu götürmek zorundalar. Yolcu belki hastaneye gidecek ve mesafe 300 metre. Yaşlı biri var, kısa mesafe bile olsa yürüyemiyor. Yolcuyu götürmek zorunda. Yaptığımız uygulamalarda sivil ekiplerimiz böyle durumla karşılaştığında gerekli işlemi uyguladı" dedi.

Sivil denetimlerde son bir ay içerisinde 35'e yakın işlem yapıldığını ifade eden Toprakdeviren, "Yapılan denetimlerin zaman içerisinde etkili olduğunu da gördük. Günde 100 taksiyi sivil olarak denetliyoruz. Daha önce kurallara uymayan 20-25 taksi şoförü ile karşılaşıyorsak, bu sayı şimdi 5'lere, 3'lere kadar düştü" diye konuştu.

"Alınan tedbirler sayesinde sorun yaşanmayacak"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, denetim yapan ekiplere teşekkür etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının duyarlılığı ve çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Celil Anık, "Bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli çalışmaları zaten yapıyoruz. Fakat her meslek grubunun içerisinde yanlış yapan oluyor. Önemli olan bunların minimize edilmesi. Daha önce Trafik Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre olumsuzluk yüzde 2 oranındaydı. Şu an o da kalmadı" dedi.

Kurdukları sistemle araçların takibini yapabildiklerini ifade eden Anık, "Yol kenarında duruyorsunuz ve taksi durdurmak istediniz. Durmadığında bize plakası veya güzergahı, saat bilgisi verilirse biz o aracın durup durmadığını belirleyebiliyoruz. Bunlar tabii ki caydırıcı önlemler. Ancak önemli olan direksiyon başındaki arkadaşlarımızın duyarlı olması. 2 bin 823 taksicimiz kentimizde faaliyet gösteriyor. Ben taksicilerimizin yüzde 98 oranında duyarlı olduğunu düşünüyorum ve duyarlı arkadaşlarımı kutluyorum. Alınan tedbirler sayesinde sorun yaşanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi
Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi
Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi
Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Taksi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivil zabıta ekipleri yolcu gibi bindikleri taksileri denetledi - Son Dakika
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