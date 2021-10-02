Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2016-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Gezi Partisi'nin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ve bu belgelerin kaydedildiği defterlerin Anayasa Mahkemesine gönderilmemesinden dolayı parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Aynı incelenmede, partinin kesin hesabında gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 3 bin 699 lira 83 kuruş gelir tutarı ve 3 bin 72 lira 72 kuruş gider tutarı olmak üzere 6 bin 772 lira 55 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesi uygun görüldü.

Mahkeme, Anayol Partisi'nin 2016 yılı kesin hesabının incelemesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına, parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İlk Parti'nin 2017 yılı kesin hesabının incelemesi sonucunda, hesabın 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmeden Yüksek Mahkeme, partinin kesin hesabında gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 55 bin 300 lira gelir tutarı ve 55 bin 300 lira gider tutarı olmak üzere 110 bin 600 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesini uygun gördü.

Yüksek Mahkeme, Türkiye Birlik Partisi'nin 2018-2019, Milli Mücadele Partisi'nin 2018 ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2019 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.