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Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor

23.10.2021 12:10
Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniden inşa ihalesini Slovenya'da 2020'de kazanan Cengiz İnşaat'ın yapımına hızla devam ettiği tünelin 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Alp Dağları'na yapılan Karavanke Tüneli'nin bir ucu Avusturya, diğer ucu Slovenya'da bulunuyor.

Trafiğin yoğun olduğu ve 8 ülkeyi birbirine bağlayan kara yolu hattı üzerinde bulunan, toplam uzunluğu yaklaşık 8 kilometre olan tünelin Slovenya kısmı 3,5 kilometreden oluşuyor.

Alp Dağları'nın dibindeki tünelde dikey havalandırma sistemi uygulanacak.

Cengiz İnşaat'tan yapılan açıklamada, tünelin ilk katının yüksekliğinin 5 metre olacağı ve burasının araç trafiği için kullanılacağı ifade edilirken, 2 metre yüksekliğinde yapılacak ikinci katın ise havalandırmadan oluşacağı belirtilmişti.

Tünelin Avusturya'daki kısmının yapımını ise yerel firma üstlenmişti.

Orta Avrupa, Avusturya, Slovenya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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