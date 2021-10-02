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SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor - Son Dakika

SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor

02.10.2021 19:12
SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor, System.String[]

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdulehad Estifo, ABD'nin Suriye konusunda uluslararası konumunun kendisine verdiği sorumluluktan kaçmasının Washington'ın politikalarını belirsizleştirdiğini bildirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdulehad Estifo, ABD'nin Suriye konusunda uluslararası konumunun kendisine verdiği sorumluluktan kaçmasının Washington'ın politikalarını belirsizleştirdiğini bildirdi.

Abdulehad Estifo, ABD'nin Suriye'deki son siyasi pozisyonlarına değinerek, bu politikaların netlikten yoksun olduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'ye mevcut yaklaşımının Başkan Joe Biden'ın önünde makul seçenek bırakmadığını belirten Estifo, "ABD yönetimi Suriye dosyasına hak ettiği önemi vermek zorunda." diye konuştu.

Estifo açıklamasında "Suriye dosyası, ABD ve uluslararası camia tarafından bir adım olan Esed rejimine karşı siyasi, hukuki ve ekonomik gücü artırılmadan ve rejimi siyasi geçişi tamamlamaya zorlamadan çözülemez." dedi.

Uzun yıllardır büyük bir trajedinin yaşandığı Suriye'de değişimin kapsamlı bir halk talebi haline geldiğine dikkat çeken Estifo, "Suriye'de değişim bugün herkesin yararına olacaktır. Bu değişimin uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD politikasındaki siyasi çözümden yana açıklamalar ile Suriye rejimiyle normalleşme çabalarına göz yumma arasındaki çelişkiler bulunduğunu belirten Estifo, ABD'nin rejimin suçlularını, güvenlik servislerini ve onları destekleyen herkesi cezalandırmak için Sezar Yasası'nı çıkardığını hatırlattı.

Estifo "ABD, uluslararası kararlar uyarınca siyasi geçişi destekliyor. Amerika, bu yasayı engellemeye ve bu pozisyonları yıkmaya çalışan hiçbir girişimin parçası olamaz." dedi.

Estifo ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikan yönetimi, rejimle her türlü normalleşmeyi reddetme konusunda siyasi olarak gayet açık. Amerika, rejime ve işlediği suçlara karşı duruyor ve bu konuda uluslararası kararların yanında. Ancak uluslararası konumunun kendisine yüklediği sorumluluk konusunda başarısız olması, Suriye dosyasındaki siyasi pozisyonlarının belirsiz kalmasına neden oluyor."

SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Devrimci, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMDK: ABD uluslararası sorumluluğundan kaçarak Suriye meselesinde belirsiz politika izliyor - Son Dakika
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