Söğütlü Belediye Başkanı Özten, 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Özten, 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla çiçek seracılığı yapan Arzu Meray ve Hülya Kotil'i ziyaret etti.

Özten, çalışmaları hakkında bilgi aldığı Meray ve Kotil'in günlerini kutladı.

Kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını belirten Özten, kadınlara çalışmalarında başarılar diledi.

Meray, müşterilerin isteklerine göre çeşitli çiçekler yetiştirdiklerini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kotil ise hobi olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğinde kendini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.