Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Orta ve Aslanlar mahallelerinde yaşayan Nadide Atılı (86) ve Seyit Ayata'yı (89) evlerinde ziyaret eden Özten, yaşlıların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Özten, gece gündüz demeden fırsat buldukça yaşlıları ziyaret ettiğini belirterek, "Özel telefonum hepsinde bulunuyor. Belediyemizin ambulansı ve içindeki sağlık görevlimiz, her zaman yaşlılarımızı kontrol altında tutuyorlar. Gerekirse hastane randevularını alıyor, evlerinden alıp getiriyorlar. Bugün ne hizmet edersek, dualarını alırsak, yarın da çocuklarımız, komşularımız bizlere yardımcı olur, kapılarımızı açarlar." diye konuştu.

Atılı ve Ayata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.