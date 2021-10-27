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Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI

27.10.2021 10:09

Son dakika haberler: ADANA'da katıldıkları sokak düğününde tabancayla havaya ateş açan Cuma B. (23) Celal B. (22) kardeşler ile kendilerini uyaran damat ve ailesi arasında kavga çıktı.

ADANA'da katıldıkları sokak düğününde tabancayla havaya ateş açan Cuma B. (23) Celal B. (22) kardeşler ile kendilerini uyaran damat ve ailesi arasında kavga çıktı. Kavgada kardeşler silahla yaralanırken, gözaltına alınan damat ile kardeşi ve yeğeni tutuklandı.

Olay, 23 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Karakuş ile Y.O. (17) çiftinin düğününe katılan yakınları Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B. (22) tabancayla havaya ateş açtı. İbrahim Karakuş, kardeşleri uyarınca tartışma çıktı. Karakuş'un ağabeyi Sabah Karakuş (35) ve yeğeni Mustafa Karakuş'un (19) da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Cuma B. başına, kardeşi Celal B. ise vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise düğün yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Cuma B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hafif yaralanan kardeşi Celal B.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DAMAT VE YAKINLARI TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri, eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden damat İbrahim Karakuş ile ağabeyi Sabah Karakuş, silah kullanmadıklarını öne sürdü. Damadın yeğeni Mustafa Karakuş, iki kardeşi kendisinin vurduğunu öne sürdü.

Hastanede ifadesine başvurulan Celal B. ise karşı taraftan 3 kişinin de tüfek kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakuş, Sabah Karakuş ile Mustafa Karakuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI
Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI
Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI
Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI
Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI
Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI

Silah, Adana, kavga, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SOKAK DÜĞÜNÜNDE 'SİLAH KULLANMA' KAVGASI: 2 YARALI - Son Dakika
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