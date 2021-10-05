SOKAK HAYVANLARI İÇİN AMELİYATHANE AÇILDI - Son Dakika

NİĞDE Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde inşa edilen, son teknoloji ile donatılmış ameliyathane hizmete açıldı.

Belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inşa edilen, son teknoloji ile donatılmış ameliyathanenin açılışı, törenle yapıldı. Törene katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sokak hayvanları için 2 milyon liraya yakın yatırım yaptıklarını söyledi.

Şehirlerin sadece insanların değil, bütün canlıların varlıklarını sürdürdüğü yerler olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle böyle güzel bir mekanı açmanın mutluluğu içindeyiz. Biz, bugünün sadece sözde kalmasını istemedik. Böyle bir mekan açarak hem ilimizin hem de çevrenin hizmetine sunduk. Niğde Belediyesi olarak, ilimizde yaşayan sokak hayvanlarına karşı oldukça duyarlı hareket ediyoruz. İnsan sağlığına verdiğimiz önem kadar, yaradılışımızın gereği ve sorumluluğumuz olarak da hayvan sağlığına değer veriyoruz. Bizim amacımız hayvanları en güzel şeklide tedavi etmek. Alanında uzman veteriner hekimlerimizle, personelimizle ve modern barınağımızla en sağlıklı koşullarda hayvanlarımızı koruyoruz. Dışarıdan gelen hayvanlar da barınağımızda tedavi edilip kısırlaştırılıyor ve alındığı yere geri bırakılıyor. Biz bu hayvanları yasal olarak 15 gün tutabiliyor, 15 gün sonra küpeli bir şekilde aldığımız yere geri koyuyoruz. Bundan dolayı sokakta yaşayan küpeli köpekler için gelen şikayetlere belediye olarak yapacağımız bir şey olmadığını da belirtmek istiyorum. Açtığımız bu ameliyathane hem ilimize hem de çevremizdeki ilçe ve kasabalara hizmet verecek. Sokak hayvanlarına ve de yabani hayata yönelik tedaviler burada sağlanacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyoruz.

Özdemir, barınağı ziyarete gelen öğrencilere hayvanlarla ilgili boyama kitabı dağıttı.