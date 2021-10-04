SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ YUVA; 6 DÖNÜMLÜK ALANA KURULACAK - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılacak 'Can Dostlar Ofisi'nin temeli bugün atıldı. 6 ay içinde tamamlanması planlanan ve hayvanlar için yeni yuva olacak merkez, yaklaşık 6 dönümlük alana kurulacak.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi, Selçuklu Caddesi'nde kurulacak 'Can Dostlar Ofisi'nin temeli 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, siyasi partilerin temsilcileri, STK başkanları ve hayvanseverler katıldı. Seçim öncesi verilen sözler arasında yer alan 53 projeden biri olan Can Dostlar Ofisi'nin temeli atılarak, sokak hayvanlarının daha modern bir ortamda muayene ve tedavi olabilmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. Ofis, yaklaşık yaklaşık 6 bin metrekare toplam alanda inşa edilecek. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak. Rehabilitasyon Merkezi'nde 170 adet kedi, 75 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları olacak.

6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK; SOKAK HAYVANLARINA EV OLACAK

'Can Dostlar Ofisi' hakkında açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak şöyle konuştu:

'Özellikle böyle özel bir günde sokak hayvanlarımız için çok özel bir mekan tasarlamış olduk. Burada sokak hayvanlarımız için yaklaşık 6 dönümlük bir alanda, gezi alanları, sokak hayvanlarımız için geçici barınma merkezi olacak şekilde, ameliyathanelerimizin olduğu çok özel bir mekan yapmış olacağız. Bugün temelini atıyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede inşallah Kağıthane'deki, İstanbul'daki birçok sokak hayvanımıza ev sahipliği yapacağımız bir mekan olacak. Burada geçici barınma merkezinde de kendi son teknoloji ürünlerle beraber, ameliyathanelerle birlikte burada tedavi edilen hayvanlar da tekrar sokaklarımızda, caddelerimizde yaşamaya devam edecektir.'

ULAŞIM İÇİN SERVİS DESTEĞİ SAĞLANACAK

Çevresinde ormanların bulunduğu alana toplu ulaşım için destek sözü de veren Mevlüt Öztekin, 'Burası İstanbul'un tam merkezinde ve ormanın hemen yanında. Özel arabalarla çok rahat ulaşılabilecek bir mekan ve E-5 ve E-6 üzerinden ama toplu ulaşım araçları için de belediye olarak biz de servis desteği sağlanarak çocuklarımızı buraya getireceğiz. Hayvanseverler de buraya gelmiş olacak. Aynı zamanda sokak hayvanlarımız için AŞ evimiz de olacak. İlçemize hayırlı olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni, katılımcıların Mevlüt Öztekin ile butona basmasının ardından son buldu.