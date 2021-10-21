Sokak köpeğine sopayla saldıran sanıktan 'Ben de hayvanseverim' savunması - Son Dakika

Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli sokak köpeğine sopayla saldıran Hasan Kılıç, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Mahalledeki köpekleri besliyorum. Ben de hayvanseverim" diyerek olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli sokak köpeğini sopayla darp eden Hasan Kılıç'ın "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hasan Kılıç ile müşteki Belma Uzun ve avukatı katıldı.

"Öldürmek istercesine yaraladı"

Duruşmada söz alan müşteki Belma Uzun, "Benim 4 yıldır beslediğim Ferhatpaşa'da yaşayan sokak köpeği uysal, ısırmayan bir köpektir. Video kayıtlarında da hayvanın kendisini savunamadığı görülmektedir. Sanık iki bina arasına köpeği sıkıştırarak ve kafasına vurarak öldürmek istercesine yaralamıştır" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Ben de hayvanseverim"

Sanık Hasan Kılıç, "Olay nedeniyle pişmanım. Ben tedavi gördüğüm için hem kemoterapi alıyordum, hem de şeker hastalığım vardır. Bu köpeği ben de besliyordum. Mahalledeki köpekleri besliyorum. Ayrıca benim de hayvanlarım vardır. Ben de hayvanseverim. Mahallede insanlara saldıran tarzda köpekler musallat oldu. Tek başımıza yolda yürüyemez hale gelmiştik" diyerek olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, görüntülerin çözümlenmesi için bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Sanık hakkında verilen haftada 2 gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin sanık tarafından sopayla vurularak yaralandığı ihbarını yaptığı anlatıldı. Köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını söyleyen Hasan Kılıç'ın, sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Aldığı darbe nedeniyle köpeğin kafasında kemik kırığının oluştuğunun aktarıldığı iddianamede, Kılıç'ın "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL