SOKAK ORTASINDA İŞLENEN CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde Murat K.'nın, kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Savaş Akova'yı (28) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde cinayet anı saniye saniye görüntülendi.Olay,12 Eylül saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre polisin ihbar üzerine Murat K.'ya ait işyerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. murat K., kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Savaş Akova'yı konuşmak için yanına çağırdı. Akova, da 35 RH 506 plakalı otomobiliyle buluşmaya gitti. Murat K. ile Akova arasında sokak ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Murat K. tabancayla Akova'yı göğsünden yaraladı. Silah sesleri üzerine çevredekiler tarafından yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat K.­ tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, cinayet anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin arkasında Savaş Akova ile Murat K.'nın konuşması, tartıştıkları ve bu esnada Murat K.'nın belinden çıkardığı tabancasını ateşlediği görüldü. Akova merminin isabet etmesiyle yere yığılırken, Murat K.'nın ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.