Sokakta eski eşi tarafından vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.G., Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde yürüyüş yaptığı sırada, eski eşi D.Y. tarafından tüfekle ateş edilerek ayağından vuruldu.

Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. H.G. olay yerine çağrılan ambulans ile Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından zanlı D.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen D.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayağından yaralanan H.G. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. - MERSİN