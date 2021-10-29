İzmir, Uşak ve Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle sık sık bir araya gelinemediğini belirterek, "Bugün Cumhuriyet sevgisi bizleri bir araya getirdi, yaşasın Cumhuriyet." dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fener alayı düzenlendi ve rock grubu Kolpa konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı 'ndan başlayan ve İstasyon-Aydın Caddeleri güzergahının izlendiği yürüyüş yine meydanda sona erdi. Ardından Söke Belediyesince Göksel Doğançay konseri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk Sanat Müziği'nden eserlerin çalındığı resepsiyonda güne özel yapılan pasta kesildi.

Kentteki bir otelde verilen resepsiyonda Vali Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, konukları kapıda karşıladı.

Aydın'da Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Burada İzmir Marşı'nı okuyan gençler, daha sonra Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Ülkü Ocakları ve MHP Banaz İlçe Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş, parti binası önünden Kültürpark Alanı'na kadar sürdü.

İzmir, Uşak ve Aydın 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

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