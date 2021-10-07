Söke'de hayvan damında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde samanlık alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Söke ovası eski Özbaşı yolu üzerinde bulunan hayvan damında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan damında bulunan yemlerin istiflendiği depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede depoda bulunan samanların tutuşmasıyla alevler tüm depoyu sardı. Depodan çıkan alev ve dumanları farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ederken çevre ilçelerden de takviye ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN