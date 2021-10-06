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Soli Pompeiopolis Antik Kenti, arkeoparka dönüştürülecek - Son Dakika

Soli Pompeiopolis Antik Kenti, arkeoparka dönüştürülecek

06.10.2021 11:05
Soli Pompeiopolis Antik Kenti, arkeoparka dönüştürülecek, System.String[]

Neolitik dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve 23. dönem kazı çalışmalarında Helenistik dönemin ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarıldığı Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin, arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Neolitik dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve 23. dönem kazı çalışmalarında Helenistik dönemin ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarıldığı Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin, arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından biri olan, binlerce yıllık sütunları günümüze kadar korunan Mezitli ilçesindeki antik kentte yürütülen 23. dönem kazı çalışmaları sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki 12 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Helenistik dönemin ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Höyüğündeki tabakalarda 15. yüzyıla kadar izlere rastlanan antik kentte, gelecek yıl liman, sütunlu cadde, höyük ve hamam yapısı üzerinde çalışma yürütülecek.

Ekip sayısı artırılarak kapsamlı araştırma yapılacak antin kentin, arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Yağcı, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 ay süren 23. dönem kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kazı çalışmalarında önemli bulgulara rastlandığını aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"Tarihi açıdan baktığımızda, höyükteki tabakalarda 15. yüzyıla kadar geldik. Kazı yaptığımız yerler de düşünülecek olursa, Yumuktepe Höyüğü'ndeki gibi Neolitik döneme kadar Soli'nin tarihinin uzandığını görürüz. Burada Neolitik'ten günümüze kadar bütün arkeolojik tabakalar mevcut. Gelinen noktayı umut verici olarak değerlendiriyorum. Özellikle sütunlu caddenin güneyindeki restorasyon çalışmaları bitirildikten sonra buraya olan ilginin arttığını gördük. Bu ilgi Aratos'un anıt mezarıyla birlikte pekişecektir. Ortaya görünür şeyler çıktıkça heyecanlanmamak mümkün değil. Herkes için sürpriz oldu, inanamadılar. Önemli bir arkeolojik değerle karşı karşıya kaldılar. Hoşlarına gitti ve bir an önce restorasyonunun ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyorlar. Bu ileriye doğru bir adım sayılabilir."

-"Arkeopark haline getirilmesiyle antik kente ilgi artacak"

Yağcı, gelecek yıl sadece Aratos'un anıt mezarında değil, limanda, sütunlu cadde ve höyük üzerinde çalışacaklarını, ayrıca deprem ve dış etkilerle yıkılmış Roma hamamını da ayağa kaldıracaklarını anlattı.

Kazı çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüleceğini dile getiren Yağcı, arkeolojik ekibin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili haritacılar ve mimarların da alanda çalışacağını söyledi.

Yağcı, gelecek yıl yaklaşık 20 kişilik ekibin çalışmasını planladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Amacımız, kazı yaptığımız alanlar arasındaki bağlantıyı kurmak ve burayı bir arkeopark haline getirmek. Buranın çevre düzenlemesine katkı verip restorasyonunu gerçekleştirmeyi istiyoruz. Arkeopark haline getirilmesiyle antik kente ilgi artacak. İnsanlar bir antik kentte ne varsa, burada görebilecekler. Toprağın altında ya da üstündeki anıtsal yapılar arasındaki bağlantıyı kuracaklar. Limana girdiklerinde Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olduğunu, sütunlu caddenin güneyine kadar denizin geldiğini görecekler. Tarihle baş başa kalacaklar. Burası bölgedeki eğitim amaçlı yapılan etkinliklerin odak noktası haline gelecek. İnsanların tarihle bir bağ kurmasını sağlayacağız."

Helenistik, Mezitli, Mersin, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soli Pompeiopolis Antik Kenti, arkeoparka dönüştürülecek - Son Dakika


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