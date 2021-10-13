Somali'deki bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika

Saldırıların her ikisini de terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Başkent Mogadişu'da dün akşam saatlerinde kalabalık bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda ise 5 sivil öldü, 6 kişi yaralandı.

Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi