Somali, kara sularında kaçak balıkçılığa izin vermeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Somali, kaçak balıkçıların kara sularında avlanmalarına izin vermeyeceği ve bu konuda tedbir alacağı uyarısında bulundu.

Somali Başsavcısı Süleyman Muhammed Mohamud, yaptığı açıklamada, "Yasa dışı balıkçılık Somali için bir yıkımdır ve Somali'nin kaynakları için en büyük felakettir." ifadesini kullandı.

Somali'nin kendi deniz kaynaklarını kullanamadığını belirten Mohamud, ülke kara sularında avlanan yabancı balıkçı teknelerine el konulacağını kaydetti.

Ülke kara sularında avlanan balık teknelerinin çoğunun Yemen, İran ve güneydoğu Asya ülkelerinden geldiği bilgisi paylaşıldı.

2019-2020 yıllarında yaklaşık 100 İranlı balıkçı, yasa dışı balıkçılık suçlamasıyla Somali güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Secure Fisheries tarafından 2017'de yayınlanan bir rapora göre, Somali'de son 60 yılda yasa dışı yollarla 2,4 milyon ton balık avlandı.