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Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak - Son Dakika

Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak

20.10.2021 00:00
Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak

Somali'nin Puntland eyaletinde yerel hükümet seçimlerinde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına gidecek.

Somali'nin Puntland eyaletinde yerel hükümet seçimlerinde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına gidecek.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, seçimlerden günler önce seçmen kaydına başlayan Puntland eyaleti, yerel hükümet seçimlerini 25 Ekim'de düzenleyecek.

Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin milletvekillerini seçtiği ülkede, Puntland eyaleti ilke imza atarak halkın kendi vekillerini seçmesine imkan tanıyacak.

Puntland'ın Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesi sakinleri, kendilerine seçmen kaydı sonrası dağıtılan kartlarla sandık başına gidecek.

Somali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

Hükümet, Kabile, Sandık, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak - Son Dakika
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