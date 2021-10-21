Somalili turist takside düşürdüğü 'saç ektirme' parasına kavuştu - Son Dakika

NORVEÇ'ten saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Somalili Abdırısaq Abdırashıd'ın (31) takside düşürdüğü, içinde 2 bin 250 euro (24 bin TL) bulunan cüzdanı, sürücü Ergül Yılmaz (48) tarafından Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nda teslim edildi. Oda Başkanı Mehmet Yiğiner, taksicilerin turistleri dolandırdığı, fazla ücret aldığı haberlerini duyarken, Ankara'da taksici esnafının işini düzgün yaptığının bir kez daha ispat edildiğini söyleyerek, Yılmaz'ı cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Norveç'te tekstil firmasında şoför olarak çalışan Somalili Abdırısaq Abdırashıd, hem saç ektirmek hem de gezmek için İstanbul'a geldi. Abdırashıd, 3 gün önce de Ankara'da bulunan arkadaşının yanına geldi. Abdırashıd, önceki akşam Kızılay'dan arkadaşının Abidinpaşa'daki evine gitmek için bindiği takside, içinde saç ektirmek için biriktirdiği 2 bin 250 euro bulunan cüzdanını düşürdü. Abdırashıd, polise başvururken, taksi şoförü Ergün Yılmaz da para ve kart dolu cüzdanı bulunca Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na teslim etti. Oda yönetimi de durumu polise bildirince cüzdan, esnaf odasında taksi şoförü ile bir araya gelen Abdırashıd'e teslim edildi.

'İNSAN OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, örnek davranışı dolayısıyla Ergül Yılmaz'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Yılmaz, cüzdanı sahibine verdiği için mutlu olduğunu belirterek, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi. Yılmaz, "Biz önce insan olarak sonra esnaf olarak üstümüze düşen görevi yaptık. Cüzdanı iade etmek için odamıza getirdik. İnsanlık görevimi yaptığım için durağım ve kendi adıma mutluyum" dedi.3 çocuk babası Abdırısaq Abdırashıd, cüzdanı kaybettiğinde büyük şok yaşadığını belirterek, "Parayı kaybettiğimde herkes gibi ben de şaşırdım. Arkadaşımla beraber karakola gittik. Ankara Şoförler Odası Başkanı ve cüzdanımı teslim eden şoför ağabeye teşekkür ederim" diye konuştu.

Oda Başkanı Mehmet Yiğiner ise "Cüzdanın sahibinin özellikle turist olması bizi daha da heyecanlandırdı. Türkiye'nin belirli illerinde turistlerle ilgili olumsuz haberleri görüyoruz. Bizim taksicilerimizin turistleri dolandırdığı, onlardan fazla ücret aldığı gibi haberleri duyuyoruz. Biz de üzülüyor mahcup oluyoruz. Ankara'daki taksici esnaflarımız gerçekten helal para kazanan işini düzgün yapan ahlaklı insanlar. Bunu bir kez daha ispat ettiler. Bu ahlaklı davranışından dolayı taksici kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisini ödüllendirdik hem plaket takdim ettik hem de cumhuriyet altınıyla kendisini ödüllendirdik" dedi.