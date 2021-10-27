Son 24 saatte korona virüsten 210 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 210 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 896 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 896 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 oldu. Bir günde toplam 355 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 542 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,01 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)