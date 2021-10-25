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Son dakika... 15 yaşındaki Semanur, otomobil çarpmasıyla öldü - Son Dakika

Son dakika... 15 yaşındaki Semanur, otomobil çarpmasıyla öldü

25.10.2021 15:03
Son dakika... 15 yaşındaki Semanur, otomobil çarpmasıyla öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur Polat (15), hastanede hayatını kaybetti.

MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur Polat (15), hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin Y., gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hanımın Çiftliği Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde meydana geldi. Semanur Polat, yolun karşısına geçmek istediği sırada, kent merkezi yönüne giden Ersin Y. (34) yönetimindeki 51 EN 159 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Semanur, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semanur Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Semanur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ersin Y. gözaltına alındı.


Son dakika... 15 yaşındaki Semanur, otomobil çarpmasıyla öldü

Hanımın Çiftliği, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 15 yaşındaki Semanur, otomobil çarpmasıyla öldü - Son Dakika


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