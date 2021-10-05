Son dakika... 2 gün önce kaybolan zihinsel engellinin baraj gölünde cesedi bulundu - Son Dakika

Son dakika... 2 gün önce kaybolan zihinsel engellinin baraj gölünde cesedi bulundu
05.10.2021 10:27
Son dakika haber... ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Zahide Deniz'in (56), Atatürk Barajı Gölü'nde cansız bedeni bulundu.
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Zahide Deniz'in (56), Atatürk Barajı Gölü'nde cansız bedeni bulundu.
Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde yaşayan Zahide Deniz, pazar günü çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Deniz'in bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Deniz'in kaybolduğu bölgedeki baraj gölünde de dalgıç polisler tarafından arama yapıldı. Dalgıç polislerin bir saatlik çalışmasıyla Deniz'in cansız bedenine ulaşıldı.Yapılan incelemenin ardından Zahide Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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