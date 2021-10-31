Son Dakika | 3 katlı binanın teras katında yangın

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Yangın saat 01.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Işın sokakta bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çatıyı sardı. Aile bireyleri dışarıya çıkarak durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de yangın yerinde güvenlik önlemi aldılar. İtfaiye ekipleri yangına merdivenli araçla müdahale ederek yarım saatte, çevre binalara sıçramadan söndürdüler. Yangın sonucu teras ve çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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