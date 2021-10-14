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Son dakika 3. sayfa: Afyonkarahisar'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Afyonkarahisar'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

14.10.2021 22:56
Son dakika 3. sayfa: Afyonkarahisar'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde bulunan bir ortaokulda 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde bulunan bir ortaokulda 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle yemeğinin ardından bir tepsi sigara böreği yiyen V.T. (12), G.T. (11), R.Y. (10), A.M.O. (13), R.K. (13), Y.Ö. (11), A.E.O. (11), İ.C.O. (11), Y.A. (11), 9 öğrenci mide bulantısı ile hastaneye başvurdu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Üniversitesi hastanesine başvuran öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

İmam Hatip, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Afyonkarahisar'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Afyonkarahisar'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
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