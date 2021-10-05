- Ardahan'da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ardahan'da bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde kaza meydana geldi. Kazada 08 AAV 865 plakalı Kamyonet ile 08 AAU 298 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Ş. hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.