Beyrut Limanı patlamasında eski Başbakan Diab'ın duruşması ertelendi - Son Dakika

Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamanın ardından Başbakanlık görevinden istifa eden Hassan Diab'ın patlamaya ilişkin yürütülen soruşturması ertelendi.

Lübnan'da eski Başbakan Hassan Diab'ın bugün Beyrut Liman'ı patlaması davasında yargıç Tarek El Bitar tarafından sorgulanması planlanıyordu. Ancak Diab, Bitar'a yönelik dün dava açtı. Lübnan yasalarına göre, Bitar'a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle eski Başbakanın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alındı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, en az 7 bin kişi yaralanmıştı. Faciada 77 bin ev yıkılırken 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Patlamanın ardından Beyrut, "felaket bölgesi" ilan edilmiş, şehrin altyapısında 390-475 milyon dolar arasında hasar meydana gelmişti. Beyrut'taki patlamanın ardından eski Başbakan Hassan Diab hükümeti istifa etmiş, halihazırda ekonomik kriz ile mücadele eden ülkede durum giderek kötüleşmişti. Beyrut'un yaklaşık yarısının yıkıldığı patlamada Başbakan Hasan Diab ihmalkarlıkla suçlanmıştı. Diab daha önce Bitar tarafından yürütülecek iki sorgu oturumuna katılmamış ve sorgulamak istediği üst düzey yetkililerin çoğunun karşısına çıkmayı reddetmişti.

(Nisrine Borghol/İHA)