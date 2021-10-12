Üye Girişi
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu

12.10.2021 10:43

Gelen son dakika haberlerine göre Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu Yaralanan genç 4 gündür ölüm kalım savaşı veriyor Ailesinin 4 gündür iyi haberi beklediği gencin babası ilk kez konuştu "Benim oğlum masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor" Caddede arkadaşlarıyla yürürken 2 kişinin silahlı kavgasında kurşunların...

Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu

Yaralanan genç 4 gündür ölüm kalım savaşı veriyor

Ailesinin 4 gündür iyi haberi beklediği gencin babası ilk kez konuştu

"Benim oğlum masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor"

BOLU - Caddede arkadaşlarıyla yürürken 2 kişinin silahlı kavgasında kurşunların hedefi olan ve 4 gündür hayat mücadelesi devam eden Semih Uysal'ın babası Erol Uysal, "3 tane çocuğum var. Hayatımız allak bullak oldu" dedi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P. ve olay sırasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların hedefi olan Semih Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A. ve Mertcan P. gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadeleri alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kurşun daha çıkarılamadı"

Merminin karaciğerine isabet ettiği Semih Uysal'ın hastanedeki yaşam mücadelesi 4 gündür devam ediyor. 2 kez ameliyat edilen ancak karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılmadığı Uysal'ın ailesi ise çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen baba Erol Uysal, "Benim çocuğum olayla alakasız durumda. Oradan arkadaşlarıyla geçerken tamamen kaza kurşununa kurban gitti. Olayla ve kişilerle hiçbir bağlantısı yok. Masum bir şekilde ölüm kalım savaşı veriyor. Kurşun daha çıkarılamadı. Şuana kadar yapılan işlemler iç kanamayla ilgiliydi. Karaciğerde kanama vardı. Kanamaya tampon yapıldı. Henüz 24 saate girmedik. Şuana kadar bir şey yok ama hayati tehlikesi devam ediyor. Bundan sonraki süreçler uzun bir süreç. Kanama olmazsa tedavi sürecine geçilecek. Henüz tedavi sürecine geçilmedi. 2 defa ameliyat geçirdi ve birkaç defa daha ameliyat geçireceğini söylüyorlar. "Kurşun çıkmayacak" diye söylendi ama ileride ne olur bilmiyoruz. Şuanda kurşunu çıkaramıyorlar" dedi.

"Düzenimiz bozuldu"

Oğlunun askerden yeni geldiğini ve orada burnunun bile kanamadığını ifade eden Uysal, "3 tane çocuğum var. Hayatımız allak bullak oldu. Düzenimiz bozuldu. Her şeyimiz bozuldu. Çocuğumuz böyle. Askerden geldi, burnu bile kanamadı. Böyle bir şey yaşadık. Tamamen masum. Hiçbir suçu yok" şeklinde konuştu.

"Bu benim çocuğum değil, herkesin çocuğu olabilirdi"

Yetkililerden ağır ve caydırıcı cezaları çıkarılmasını isteyen Uysal, "Bu kişilerin insanlara silah sıkması, rahatlıkla gözünü kırpmadan ateş etmesi çok acı. Buradan sayın büyüklerime sesleniyorum. Onların çocukları da olabilirdi. Bugün benim çocuğum ölüm kalım savaşı veriyor. Hayati tehlikesi geçmedi. Kendi çocuklarının olduğunu düşünerek yasalar çıkmasını, caydırıcı cezalar çıkmasını temenni ediyorum. Bu insanlar nasıl rahatça silah sıkabiliyorlar hala anlamış değiliz. Bu benim çocuğum değil, herkesin çocuğu olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu
Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu

Cumhuriyet, Erol Uysal, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu 11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler 11:09 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı 11:03 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi 10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti 10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın 10:24 Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın

Son Dakika Haberleri
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
11:15 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin
11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu
11:13 İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti
11:11 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
11:02 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı
10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek         
11:22
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti         
11:13
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş         
11:07
HDP İzmir İl Binası'na saldıran Deniz Poyraz, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş HDP İzmir İl Binası'na saldıran Deniz Poyraz, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş         
10:59
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık         
10:28
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi         
09:26
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi         
08:05
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Caddede yürürken silahlı kavgada vuruldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement