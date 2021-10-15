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Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

15.10.2021 22:15

Son dakika gündem haberi... Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, emekli polis memuru Kamil G, kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Kamil G, yanında bulundurduğu tabancasıyla Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç'e ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Serindağ ve Özgenç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlı Kamil G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

Polis Memuru, Emekli, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü - Son Dakika


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