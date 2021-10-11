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Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada

11.10.2021 14:26

Son dakika 3. sayfa haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada Levye ve demirle kepengini kırdıkları gümüşçüye giren 6 hırsız, iki buçuk dakikada 100 kilogram gümüş ile kasadaki 300 bin lirayı çaldı Hırsızların günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları ortaya...

Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada

Levye ve demirle kepengini kırdıkları gümüşçüye giren 6 hırsız, iki buçuk dakikada 100 kilogram gümüş ile kasadaki 300 bin lirayı çaldı

Hırsızların günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları ortaya çıktı

Soygun anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, iş yerinde bulunan 100 kilogram gümüş ile 300 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Günler öncesinden geldikleri işyerinde keşif yapan 6 hırsızın gerçekleştirdiği 1 milyonluk liralık soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saat 05.00 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Atik Alipaşa Menderes Sokak üzerinde bulunan iş hanının girişindeki gümüşçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında ticari araçla iş yerinin önüne gelerek araçtan şahıslardan 2'si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar iki buçuk dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL'yi alarak oradan uzaklaştı. 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon liralık gümüş ve parayı çalan hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları iş yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gümüşçüde yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ticari araçla iş yeri önüne gelen şahıslardan 2'si araçtan inerek etrafı gözetlemeye başladı. Diğer şahıslar da araçtan inerek ellerindeki levye ve demirle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Dolaplarda ve raflarda bulunan gümüşleri alan hırsızlar daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan parayı da alan şahıslar kısa sürede iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

"Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor, kasayı da götürüyor"

Necip Erdemi, "Toplamda 6 kişiler. Biri arabada nöbet tutuyor yan tarafta diğerini diğer sokağa gönderiyorlar. 4 kişide dükkana saldırıyor. 04.50'de oluyor. Yaklaşık verdikleri zarar 100 kg mal. Kasayla beraber 100 bin dolar zararımız var. İtalyan gümüşü zincirimizi çalıyorlar genelde, kolay eriyebilecek kolay paraya çevrilebilecek malların peşindeler. Saldırılar tamamen profesyonel gözüküyor. Eldivenli, kapşonlu, maskeli bu işin uzmanı gibi gözüküyorlar. Önceden de gelip keşif yapmışlar zaten. Çünkü kepenk kapalı olduğu için o saatte kapalı oluyor burası. Karanlıkta eliyle koymuş gibi her şeyi açıyor, kurcalıyor. İki buçuk dakikada 100 kg mal çalan hırsızı düşünün biz iki buçuk dakikada anlatamıyoruz. Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor. Kasayı da götürüyor. Günlük hasılat kutusunun nerede olduğunu bile biliyorlar. Polisin verdiği bilgiye göre ise komşumuza gelmiş bir gün önce. 3 gündür burada dolaştığını söylüyorlar bu kişilerin. Komşuya saldırısının nedeni de bir ihbar olacak mı? Bir hareketlilik olacak mı? Diye düşüncesiyle saldırı yapıyorlar. Hedef biziz. Kamera sistemi ile sokakları gözetleme sistemimiz var. oradan bir hareket gelecek mi diye bakıyorlar büyük ihtimalle. Ama polisleri de bertaraf edebilmek içinde gözcü koyuyorlar sokaklara. 6 kişiler toplamda 4 tanesi dükkana saldırıyor. Maalesef hiçbir yerden bir hareket gelmeyince adamlar işini yapıp gidiyor. Yani benim özel güvenliğimle alarmım çalmasaydı iki buçuk dakikada girip 100 kg mal çalan hırsızı düşünün dükkanı komple boşaltırdı. Alarm çalınca panikliyor. Alarm çalınca camide namaz zamanı. Camiden çıkan olur, camiye giden olur veya devriye gelir gibi korkuyla beraber kaçıyorlar. Bu bizim başımıza geldi esnaf arkadaşlarımın başına gelsin istemem. Nakit para 300 bin TL 250 bin lira kredi almıştım. 50 bin lirada bir haftalık hasılatım vardı" dedi.

Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada
Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada
Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada
Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada
Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada

Türk Lirası, Gümüş, Fatih, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Fatih'te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun kamerada - Son Dakika


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