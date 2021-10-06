ÜSKÜDAR'DA KAĞIT TOPLAYICILARINA YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 8 kamyonet trafikten menedilirken, 16 yer mühürlendi, 1 adreste belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirildi. Kaçak 31 yabancı uyruklu kişi sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 723 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 20 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 31 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 64 çekçek aracı ve 82 boş çuval ile 27 tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, 8 kamyonet trafikten men edilmiş, 16 yer mühürlenmiş, 1 adreste belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Üsküdarlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul