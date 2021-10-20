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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim

20.10.2021 15:47
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim

Son dakika haberi... Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, okulların açıldığı günden itibaren faaliyet gösteren okul servis şoförleri sıkı bir şekilde denetlenmeye devam ediyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, okulların açıldığı günden itibaren faaliyet gösteren okul servis şoförleri sıkı bir şekilde denetlenmeye devam ediyor. Denetimlerde 54 okul servis şoförlerine cezai işlem uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri okulların açıldığı günden beri servis denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İhaleye göre faaliyeti yürüten araç ve şoförleri okul servis hizmetleri yönetmeliği kapsamında il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan taşımacılara ait listeler üzerinden, jandarma trafik timleri tarafından titizlikle kontrol edilirken, tespit edilen eksiklikler nedeniyle tereddütsüz işlem yapılıyor. Şoförlere kurallara uyma konusunda denetlenmesinin yanı sıra, taşıdıkları yolcunun herkesin en kıymetlisi olduğu bilinciyle hareket etmeleri, kazaların meydana gelmesi nedenleri arasında ilk sırada yer alan hız kurallarına uymaları ve hareket etmeden önce tüm öğrencilerin ve kendisinin mutlaka emniyet kemerini takması gerektiği anlatılıyor. Jandarma sorumluluk sahasında faaliyet gösteren her okul servis aracı ilk dönem sonuna kadar en az üç kez denetlenecek olup, yasalar yönünden eksiği bulunan taşıtlar trafikten men edileceği ve şoförlerin faaliyetleri tereddütsüz sonlandırılacağı bildirildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bu zamana kadar yapılan denetimlerde 54 okul servis araç şoförü hakkında ceza işlem uygulanarak, 7 okul servis aracı trafikten men edildi. - DENİZLİ

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim - Son Dakika


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