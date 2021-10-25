Son dakika 3. sayfa: Kaçak elektrik kısa devre yapınca yangın çıktı - Son Dakika

Avcılar'da, 4 katlı binanın elektrik saatinde yangın çıktı. Balkona çıkıp 'korkuyorum' diyerek ağlayan kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, elektriği kesilen bir bina sakini, elektriğini kaçak olarak bağladı. Sigortanın kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada kısa süreli patlamalar meydana geldi.

"Korkuyorum" diyerek ağladı

Bu sırada korkup panik yapan bir kadın, 'korkuyorum' diyerek ağlamaya başladı. İtfaiye amiri kadının sakinleştirdi. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında hasar meydana geldi. Yangını anlatan bina sakini Hülya Eti, "Birinci kattakiler elektriği kaçak olarak kullanıyor. Bir kere oldu, saatlerimiz yandı. Bu ikinci yanışı. Yaralanan yok" diye konuştu.

Binada daha önce de elektrik saatinden yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL