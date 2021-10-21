Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme olayının firarisi İran'da yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde kasten adam öldürme olayının firarisi, kaçtığı İran'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş ilçesine bağlı Evbeyli Mahallesinde 29 Ağustos 2021 günü meydana gelen ateşli silahla kasten adam öldürme olayının firari şüphelisi M.V.K isimli şahsın, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İran'a kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine İran yetkilileri ile mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde yeri tespit edilen şüpheli M.V.K isimli şahıs 17 Ekim 2021 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısında İranlı makamlardan teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Olayla ilgili yakalanan M.V.K isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanmıştır" denildi. - VAN