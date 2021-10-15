Son dakika 3. sayfa: Kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci dualarla anıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da servis aracının devrildiği ve 5 öğrencinin öldüğü, 5'inin de yaralandığı kazanın ardından köyde hayatını kaybeden öğrenciler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen korkunç kazada, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetmişti. Hayıtını kaybeden öğrencilerin ailelerin acısı köyde hissedilirken, onlar için bugün kapalı olan Çatağıl İlkokulu bahçesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile bazı protokol üyeleri katıldı. Cuma namazı sonrası düzenlenen program Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okutulması ve 5 öğrenci için duaların edilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR