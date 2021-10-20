Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü - Son Dakika

Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

- Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü Suriye'nin başkenti Şam'da askeri bir otobüsün geçişi esnasında yola döşenen bombanın patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da askeri bir otobüsün geçişi esnasında yola döşenen bombanın patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki bombanın otobüsün Hafez al-Assad Köprüsü'nü geçişi sırasında patladığı bildirildi. Üçüncü bir patlayıcının da imha edildiği öğrenildi.

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