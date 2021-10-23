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Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

23.10.2021 11:03
Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

Son dakika haber... Bilecik'te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

Bilecik'te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde Atatürk Parkı'na ailesi ile birlikte gelen yabancı uyruklu Milat F. (8) oynamaya başladı. Ardından tahterevalliye çıkan çocuk yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Kolunun üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı
Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

Teyfikbey Caddesi, oyunlar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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