Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

13.10.2021 01:07
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Son dakika habere göre Uşak'ta maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan üç sürücünün ktan sonra, kaza yerinde bekleyen taksi sürücüsüne tanker çarptı.

Uşak'ta maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan üç sürücünün ktan sonra, kaza yerinde bekleyen taksi sürücüsüne tanker çarptı. Çarpma sonucu taksi sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken tanker sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza, Uşak - Banaz karayolu Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'tan Banaz istikametine seyir halinde olan LL-440-LC plakalı kamyonunun yabancı uyruklu sürücüsü R.S., Kızılcasöğüt köyü yakınlarına geldiğinde tekerinin patlaması sonucu aracını yolun sağına park etti. Aynı yöne seyir halinde olan H.D. idaresindeki kamyon, lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen araca yaklaştığı sırada yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce önünde seyreden Süleyman Yavuz (66) idaresindeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiyle ardından ise park halindeki arızalı araca çarptı.

Boş tanker sürücülerin arasına daldı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksisini 150 metre ileride durdurabilen sürücü Süleyman Yavuz, aracını bırakarak maddi hasarlı kazanın tutanaklarını hazırlamak için diğer 2 sürücünün yanına geldi. Yine Banaz istikametine gitmekte olan O.A. kontrolündeki boş yakıt tankeri, maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan 2 kamyonun yanında konuşmakta olan 3 sürücünün arasına daldı. Taksi şoförü Süleyman Yavuz'a çarptıktan sonra kontrolden çıkan tanker, yolun kenarında bulunan tarlaya girerek bir ağaca çarparak durabildi.

Tankerin çarptığı taksici Süleyman Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümden kıl payı kurtulan diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılması sırasında, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Hayatını kaybeden taksicinin cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü O.A., gözaltına alındı. - UŞAK

Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker, Taksi, Kaza, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler 00:16 Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Beşşar Esed'in playboy kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık lüks aracıyla görüntülendi 23:03 Beşşar Esed'in playboy kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık lüks aracıyla görüntülendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi 22:38 Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi
Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi 20:50 Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma 20:06 Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma
Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı 19:23 Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti         
00:52
Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı         
23:06
Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var         
22:54
Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek         
21:35
Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak         
20:48
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 01:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement