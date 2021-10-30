Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de kiralık araçla hız, kazaya sebep oldu: 4 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de kiraladıkları araçla ara sokak içerisinde hız yapan araç sürücüsü yan sokaktan gelen araçla çarpıştı, otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz geçtiğimiz gün Ümraniye'de saat 00.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kiraladıkları Jeep marka araçla sokak içerisinde hız yapan araç sürücüsü, yan sokaktan gelen aracı fark etmeyerek çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konuya ilişkin konuşan kazazede Yusuf Yalçınkaya, "Arkadaşlarla araç kiralamıştık. Sokakta biraz hız yapınca yan sokaktan gelen aracı fark etmedik, çarpıştık. Bizim araç takla attı. Hepimizde emniyet kemeri takılıydı. Hafif yaralandık. Diğer araç sürücüsü de yaralanmıştı. Toplam 4 yaralı vardı" diye konuştu. - İSTANBUL