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Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - "Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz" - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - "Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz"

23.10.2021 17:33

Son dakika habere göre Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: "Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz" Fatih'te uygulama yapan Sivil Trafik Ekipleri, yolcu seçtiği belirlenen bir taksi sürücüsüne ceza yazdı.

Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap:

"Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz"

İSTANBUL - Fatih'te uygulama yapan Sivil Trafik Ekipleri, yolcu seçtiği belirlenen bir taksi sürücüsüne ceza yazdı. Taksi sürücüsü çekim yapan gazetecilere tepki göstererek, "Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Yok. Bunu gündem yapıyor musunuz? Taksiye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine devam ediyor.

Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Taksilere binen sivil polisler sürücüleri denetim noktasına çekti. Denetimde yolcu seçen 1 taksi sürücüsüne bin 339 TL cezai işlem uygulanarak aracı bağlandı. Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye de 144 TL para ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü trafikten dert yandı.

"Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz"

Denetimden eksiksiz geçen taksi sürücüsü Sinan Çelik, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi oluyor. Herhangi bir eksiğimiz yok. Kurallara uymayanlar için bu tip işlemler yapılıp araçlarının bağlanması olumlu bir şey. Biz de işimizi dürüst ve layığıyla yapmaya çalışan insanlarız. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. Onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.

"Trafiği çözsünler, el kaldıranı alalım"

Yolcu almadığı için aracını bağlanan taksi sürücüsü Ali Esendemir denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Neden cezai işlem uygulandığını soran gazetecilere, "Size hesap vermek zorunda mıyım? İşinize bakın. Maalesef durum belli. Trafikten almıyorsun. Almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Biliyorsun. Niye bekliyorsun? Pazarlık yok. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Yok. Bunu gündem yapıyor musunuz? Taksiye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler" diye konuştu.

"Patrona çalışıyoruz"

Trafikten şikayet eden Esendemir, "Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför ödeyecek. Nasıl olacak? 100-150 TL yevmiyeye çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona çalışıyoruz. Mazottan haberiniz var değil mi? Bunları haber yapıyor musunuz? Taksiye kitlenmişsiniz" şeklinde konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz
Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz
Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz
Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Fatih, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - 'Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Uygulamada yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsünden ilginç cevap: - "Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz" - Son Dakika
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