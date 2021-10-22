Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu araması yapan polislere bıçakla saldırdılar - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve uyuşturucu araması yapmak üzere giren ekipler, içeridekilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Polisler, saldırganları zor kullanarak etkisiz hale getirirken evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi üzerindeki bir eve ortak operasyon düzenledi. Alınan karar doğrultusunda ikamete arama yapmak üzere gelen polisler, çalışmaya devam ettikleri sırada evdekilerin saldırısına uğradı. Görevli memurlara bıçak çekerek karşı koyan kişiler daha sonra polisler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Yaşanan olayın ardından arama çalışmalarına devam eden ekipler, evin içinde bir adet kurusıkı, bir adet namlusu açılmış silah, 1 adet bıçak, 26 adet av tüfeği fişeği, 11 adet folyo kağıdına sarılı 4,60 gram metamfetamin, 22,3 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alet ele geçirdi.

Ayıca evdeki H.T., C.T. ve T.B. isimli şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve görevli memura mukavemet suçlarından ve bunun yanında H.T. ve C.T.'ye ise 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna uymamak suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE