Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, olay ile...

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ekim tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

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