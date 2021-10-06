5 milyon 733 bin liralık vurgun yaparak İran'a kaçtı: Vurguncunun parayı aldığı anlar kamerada - Son Dakika

Fatih'te İran uyruklu bir kişi, döviz bürosu olduğunu ve danışmanlık yaptığını söyleyerek kandırdığı İran uyruklu kadının 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirerek ülkesine kaçtı. Şüphelinin ortağı olduğu ileri sürülen şahsın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, vurguncunun parayı aldığı anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki İranlı iş kadını Mahnoush J.M. 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. Daha sonra bir döviz bürosu olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M.'nin yanına gitti. Farzad, dolar kurunun yüksek olmasını bahane ederek, 5 milyon 733 bin lirayı kur düştükten sonra dolara çevirmesi gerektiğini söyledi. Bu durumu kabul eden Mahnoush paraları döviz bürosunda bulunan kasaya bıraktıktan sonra Farzad.K.M. ile oradan ayrıldı.

PARALARI ALIP KAÇTI

Olaydan bir gün sonra şüpheli Farzad K.M yanına bir arkadaşını alarak paraları kendisinin parasıymış gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan parayı ise Bİtcoin hesabına yatırılmasını istedi. Farzad K.M. olayı gerçekleştikten sonra İran'a kaçtı. İş kadını Mahnoush J.M., döviz kurunu öğrenmek için ofise gittiğinde Farzad K.M'nin bütün parasını alıp kaçtığını öğrendi. Şoke olan iş kadını durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

ORTAĞI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Farzad K.M.'nin ortağı olduğu ileri sürülen Volkan K.'yı ve ofis sahibi C.A ve E.K'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerden C.A ve E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Farzad K.M.'nin ortağı olan Volkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahsın paraları alma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)