Üye Girişi
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı

26.10.2021 16:35
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında, "Dostluk ve İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında, "Dostluk ve İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerini temsil eden Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti ile yapılan anlaşma nedeniyle imza töreni düzenlendi.

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, Brüksel Başkent Bölgesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Pascal Smet, Belçika Krallığı Büyükelçisi Paul Willy Huynen ve beraberindeki heyeti kabul eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuklarını Başkanlık makamı önünde Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşıladı.

İmza töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yavaş, anlaşmaların sadece yerel yönetimlerin değil, ülkelerin ilişkilerine de olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

Brüksel'in aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başkenti olduğuna anımsatan Yavaş, "Bu anlaşmanın ülkemizin yarım asırdan fazladır süren Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine de yarar sağlamasını ümit ediyorum. Bu bağlamda, ülkemizin geleceğinin Avrupa Birliği'ne tam üyelikte olduğu düşüncesindeyim. Ülkemizdeki hukuk, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde Avrupa Birliği üyeliği sürecinin çok önemli katkıları olmuştur. Türk halkının yönünün Avrupa'ya dönük olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle de zaman zaman gelgitler yaşayan ikili ilişkilerin yakın bir gelecekte tekrar doğru yöne evrileceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Halklarımızı yakınlaştıracaktır"

Türkiye ile Avrupa arasında stratejik ilişkiden kaynaklanan gelişmelerin, iki tarafın da ortak menfaatine olduğuna dikkati çeken Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"İşte bu nedenle bugün imzalayacağımız 'Dostluk ve İş Birliği Anlaşması'na farklı bir misyon da yüklememiz ve bu bilinçle hareket etmemiz gerektiği inancındayım. Anlaşmamız çerçevesinde hayata geçireceğimiz projelerimiz, bizden sonraki nesillere ve ülkelerimizdeki diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edecek ve halklarımızı yakınlaştıracaktır. Kanımca, günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli haslet de budur. Küresel barış ve refahın arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için devletlerin güçlerini bir araya getirmesi, kaos ortamından kaçınması ve vatandaşlarının faydasına olacak iş birlikleri içerisinde olmaları gerekmektedir."

Ankara'nın tarihi, demografik, sosyolojik ve ekonomik yapısını anlatan, Kovid-19 sürecinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra hayata geçirilen kültürel ve sanatsal faaliyetleri aktaran Yavaş, anlaşmanın imzalanmasına katkı sunan Belçika Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Brüksel Başkent Bölgesi yetkililerine teşekkür etti.

"Birçok alanda iş birliğine sahip olacağız"

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort da Kovid-19 salgını döneminde imza törenini ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Mansur Yavaş'ın, belediye başkanı seçildiğinden bu yana yürüttüğü çalışmalarla şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağladığına işaret eden Vervoort, Yavaş ve ekibini Brüksel'de misafir etmek istediklerini söyledi.

Başbakan Vervoort, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile uluslararası düzeyde temsiliyetimizi de güçlendirmiş olacağız. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler uykudaydı, sizler sayesinde yeniden canlanacak. Brüksel bölgesinde önemli sayıda Türk kökenli vatandaşlar ve Türk sivil toplum temsilcileri bulunmakta. Sadece Brüksel şehrinde 40 bin Türk kökenli insanımızın olduğunu ifade edebilirim. Sizinle bir iş birliği anlaşması imzalamak bizim için açık bir şekilde dostane ilişkilerimizi geliştirmeye katkı sağlayacaktır, buna inanıyoruz. Bu anlaşma, bizim temel değerlerimiz olan özgürlük, demokrasi, adalet, fırsat eşitliği gibi konuların ön plana çıkartılmasına fırsat tanıyacaktır ve aslında birçok alanda iş birliğine sahip olacağız. Çevre ve kentsel gelişim, ulaşım, turizm, inovasyon ve bilimsel araştırmalar, afet yönetimi, toplum sağlığı, fırsat eşitliği gibi alanlarda iş birliğine gitme imkanına sahip olacağız."

Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı
Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Brüksel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı 15:57 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 15:23 Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Sosyal medyada 15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? 14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 12:27 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
16:11
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var         
16:03
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
15:46
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı         
12:49
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement